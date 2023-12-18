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США: Израилю пора работать над устранением конфликтных ситуаций при операциях в Газе
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  • Опубликована сегодня в 21:52

США: Израилю пора работать над устранением конфликтных ситуаций при операциях в Газе

США выражают мнение о том, что Израиль имеет возможность активнее участвовать в разрешении конфликтных ситуаций во время военных действий в секторе Газа. Это заявление было сделано координатором по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джоном Кирби в ходе онлайн-брифинга для журналистов.

Он отметил, что необходимость более эффективного урегулирования конфликтов также обсуждалась с правительством Израиля через различные каналы, включая взаимодействие между президентом США и премьер-министром Израиля, сообщает ТАСС.

Кирби подчеркнул, что США выразили беспокойство из-за случаев гибели гражданского населения в Израиле, а также выразили необходимость безопасной эвакуации раненых мирных жителей. Он подчеркнул постоянное взаимодействие между США и Израилем, а также ООН в контексте необходимости создания механизмов для урегулирования конфликтных ситуаций. Целью этих усилий является минимизация риска для гражданского населения, ищущего укрытие, а также гуманитарных работников во время военных операций Израиля против движения ХАМАС.

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