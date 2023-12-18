Ливан: приоритет на восстановление спокойствия на границе с Израилем

Правительство Ливана нацелено на восстановление умиротворенности в районе южной границы и требует от Израиля прекратить все провокационные действия. Об этом заявил премьер-министр республики Наджиб Микати в ходе встречи в Бейруте с министром иностранных дел Франции Катрин Колонна, сообщает ТАСС.
"Ливан стремится к исполнению резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, которая установила режим прекращения огня на ливано-израильской границе", - отметил премьер.
Слова Микати были официально представлены в социальной сети X (предварительно Twitter) правительственной пресс-службой.
"Мы призываем Израиль следовать как букве, так и духу этого документа", - подчеркнул он.
В свою очередь глава МИД Франции, находящаяся в Бейруте в рамках своей региональной поездки, подчеркнула "необходимость снижения напряженности со стороны обеих сторон на границе" и выразила мнение о том, что "необходимо разработать механизм поиска решения, который станет первоначальным шагом к установлению постоянной стабильности на юге Ливана".
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