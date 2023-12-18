Армия Израиля: удар по району в Ливане

Самолет Вооруженных сил Израиля (ЦАХАЛ) осуществил атаки в Ливане по району, откуда были произведены обстрелы из израильской территории. Об этом информирует армейская пресс-служба.

Согласно докладу, недавно воздушные силы ЦАХАЛ провели удар в указанном районе, который служил отправной точкой для ракетных атак из Ливана в сторону Израиля. Пресс-служба также отметила, что система противовоздушной обороны ЦАХАЛ успешно перехватила подозрительный воздушный объект, преодолевший границу из Ливана и проникший на территорию Израиля, сообщает ТАСС.

Военные также предостерегли о том, что недавно террористы выпустили противотанковые ракеты в районе Авивим на севере Израиля. В ответ на эти атаки артиллерия ЦАХАЛ провела контрудар по территории Ливана.