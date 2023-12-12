ХАМАС: Израиль начал затапливать подземные туннели в секторе Газа

Израильские военные начали процесс наполнения подземных туннелей, принадлежащих ХАМАС в секторе Газа, морской водой. Эту информацию распространило издание The Wall Street Journal по данным должностных лиц американской администрации. По их словам, операция по затоплению системы туннелей может занять несколько недель и включает использование воды из Средиземного моря.

Точные параметры и местоположение туннелей в секторе Газа официально не предоставлены. Предполагается, что сеть состоит примерно из 1300 туннелей, общая протяженность которых колеблется от 400 до 500 километров. Эти размеры можно сравнить с протяженностью московского метрополитена, составляющего 460 километров. Туннели имеют ширину не более двух метров в высоту и ширину.

Согласно информации, представленной газетой The Washington Post, туннели разделяются на несколько типов в зависимости от их функционального назначения. Существуют экономические туннели, через которые в сектор Газа провозится контрабанда. Также имеются туннели для высших руководителей ХАМАС и туннели, через которые члены ХАМАС проникали в Израиль для осуществления нападений, сообщает "Парламентская газета".