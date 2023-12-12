Обстрелы со стороны Сирии и Ливии зафиксировала армия Израиля

Военные из Израиля зафиксировали обстрелы, произведенные с территории Сирии и Ливана, в ответ на что они открыли ответный огонь, сообщила пресс-служба армии. После сирен, предупредивших жителей города Барама, был зафиксирован запуск нескольких противотанковых ракет и минометных снарядов в этом районе.
Артиллерия Армии обороны Израиля нанесла удары по источникам огня в Ливане. Кроме того, военные сообщили о обстрелах нескольких постов израильской армии вблизи ливанской границы. В недавнем инциденте истребитель Армии обороны Израиля и танки атаковали пусковую установку "Хезболлах" и их террористическую инфраструктуру, сообщает ТАСС.
Также были зафиксированы три ракетных запуска со стороны Сирии в сторону израильской территории, из которых две упали внутри сирийской территории, а одна достигла открытой местности в Израиле. В ответ на эти запуски, Армия обороны Израиля открыла огонь в направлении источников атак.
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