ХАМАС: израильские войска разрушили две школы агентства ООН в Газе

Палестинское движение ХАМАС выразило свое осуждение по поводу действий израильских оккупационных властей, которые привели к разрушению двух школ Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на севере сектора Газа.

В заявлении, опубликованном в Telegram-канале, ХАМАС сообщил, что израильские военные принудительно выселили семьи беженцев, которые находили убежище в начальной и средней школах в лагере Бейт-Ханун на севере сектора Газа. После этого здания школ были разрушены.

Движение подчеркнуло, что международное сообщество должно предпринять меры для защиты гражданского населения в палестинском анклаве от жестоких действий оккупантов, которые разрушают социальную инфраструктуру и проявляют презрение к учреждениям образования ООН, сообщает ТАСС.

В заявлении также отмечается, что израильские военные реализуют зловещий план по принудительному перемещению палестинцев, являющийся одной из главных целей их вторжения в сектор Газа.

Ранее генеральный комиссар БАПОР, Филипп Лаззарини, сообщил, что в школах агентства на севере сектора находится 160 тысяч беженцев, а по всему сектору Газа в 149 объектах БАПОР находится около 1 миллиона внутренне перемещенных лиц. Были также высказаны обвинения в том, что израильские ВВС неоднократно атаковали ракетами школы БАПОР, что привело к численным жертвам среди беженцев, в том числе 30 погибших и более 100 раненых при атаке на школу Абу Хусейн в лагере Джебалия 23 ноября.