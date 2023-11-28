Израиль выдвинул обвинение в антисемитизме в адрес Генеральной Ассамблеи ООН

Год за годом Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюции, осуждающие действия израильских властей, что, по мнению дипломата Израиля в ООН Реут Шапир Бен-Нафтали, можно рассматривать как проявление антисемитизма.
"Эта ассамблея регулярно принимает резолюции, однозначно обвиняющие Израиль, при этом молча относясь к ужасным преступлениям, совершаемым террористами ХАМАС. Это типичный пример двойных стандартов и антисемитизма", — отметила она в своем выступлении на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам Палестины.
"Мы призываем к прекращению использования мандатов и финансирования ООН в политических целях, а также требуем окончания циничной кампании ООН против Израиля", — добавила дипломат.
В конце октября постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что ООН утратила свою легитимность после принятия Генеральной Ассамблеей резолюции по Ближнему Востоку, отклонив при этом предложенную поправку с осуждением деятельности палестинского движения ХАМАС.
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