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Израиль выдвинул обвинение в антисемитизме в адрес Генеральной Ассамблеи ООН
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  • Опубликована сегодня в 23:16

Израиль выдвинул обвинение в антисемитизме в адрес Генеральной Ассамблеи ООН

Год за годом Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюции, осуждающие действия израильских властей, что, по мнению дипломата Израиля в ООН Реут Шапир Бен-Нафтали, можно рассматривать как проявление антисемитизма.

"Эта ассамблея регулярно принимает резолюции, однозначно обвиняющие Израиль, при этом молча относясь к ужасным преступлениям, совершаемым террористами ХАМАС. Это типичный пример двойных стандартов и антисемитизма", — отметила она в своем выступлении на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам Палестины.

"Мы призываем к прекращению использования мандатов и финансирования ООН в политических целях, а также требуем окончания циничной кампании ООН против Израиля", — добавила дипломат.

В конце октября постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что ООН утратила свою легитимность после принятия Генеральной Ассамблеей резолюции по Ближнему Востоку, отклонив при этом предложенную поправку с осуждением деятельности палестинского движения ХАМАС.

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