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Достижение соглашения по заложникам зависит и от Израиля, и от ХАМАС: заявление США
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  • Опубликована сегодня в 22:34

Достижение соглашения по заложникам зависит и от Израиля, и от ХАМАС: заявление США

Достижение окончательных соглашений по освобождению заложников теперь зависит от двух сторон: Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС, как сообщил Джон Кирби — координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома, на брифинге. Он подчеркнул, что для успешного завершения этого процесса необходимо получить согласие военного кабинета Израиля, а также ХАМАС.

"Безусловно, согласие должен дать военный кабинет [Израиля]. Однако так же должно поступить и ХАМАС. Так что тут еще остаются некоторые одобрения, которые надо получить", — отметил Кирби.

По его словам, стороны находятся близки к соглашению, но он отказался раскрывать конкретные детали, указав на возможные риски для сделки.

"Я не буду подтверждать детали, появившиеся в СМИ, я просто не буду обсуждать это публично. Мы, очевидно, изо всех сил работаем над этим, и мы полны надежды. Но я не буду говорить в это деликатное время ничего, что могло бы усилить риски для этой сделки", — подчеркнул чиновник.

Кирби также отметил, что у США нет точной информации о числе заложников в секторе Газа. "Израиль говорит о почти 240 заложниках. Я не уверен, что у нас есть конкретная цифра, которую можно независимо подтвердить. Важно помнить, что не только ХАМАС, но и другие группировки, возможно, удерживают заложников, к которым ХАМАС не имеет доступа", — добавил он.

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