Алжирский президент назвал события в Газе трагедией, вызванной преступлениями Израиля

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун назвал гибель тысяч мирных граждан в секторе Газа результатом военной операции израильской армии человеческой трагедией. После встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Теббун заявил журналистам, что происходящее в Газе является человеческой трагедией, вызванной преступлениями оккупанта — Израиля.
Президент выразил уверенность в том, что единственным решением для урегулирования текущей ситуации в регионе является учреждение палестинского государства.
"Необходимо создать палестинское государство как единственное решение, способное положить конец конфликтам на Ближнем Востоке. Мы подтверждаем право палестинского народа на создание своего государства с столицей в Иерусалиме в пределах границ июня 1967 года", — подчеркнул он.
Теббун также обратил внимание на возможные последствия израильской операции в секторе Газа, предупреждая, что Ближний Восток находится на грани переломного момента, и проблемы должны быть решены, чтобы избежать более сложных обстоятельств.
Ранее президенты Теббун и Эрдоган обсудили международную повестку и двустороннее сотрудничество, заключив ряд соглашений и меморандумов, включая соглашение о закупке сжиженного природного газа.
Египтолог озвучил загадку более важную, чем Сфинкс
Последнее исследование ученых из Нью-Йоркского университета было посвящено древнейшему из сохранившихся монументальных памятников в мире — египетскому Большому Сфинксу.
Европарламент опубликовал карту с Крымом в составе России, после чего удалил и извинился
Европарламент распространил во вторник утром карту, на которой Крым был отмечен как часть России.
Онколог Иванов: кофе может помочь в предотвращении рака печени
Онколог Антон Иванов утверждает, что кофе может оказывать благоприятное воздействие на онкологических пациентов и служить профилактикой некоторых видов рака.
Ваня Дмитриенко приостановил свой концерт в Иркутске из-за плохого самочувствия одной из его поклонниц
Подметив возбуждение в зале во время выступления, Дмитриенко прекратил пение и узнал, все ли в порядке. Услышав, что одной из фанаток стало плохо, он попросил охрану помочь ей выйти из толпы, чтобы она могла подышать и выпить воды.