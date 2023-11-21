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Алжирский президент назвал события в Газе трагедией, вызванной преступлениями Израиля
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  • Опубликована сегодня в 20:26

Алжирский президент назвал события в Газе трагедией, вызванной преступлениями Израиля

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун назвал гибель тысяч мирных граждан в секторе Газа результатом военной операции израильской армии человеческой трагедией. После встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Теббун заявил журналистам, что происходящее в Газе является человеческой трагедией, вызванной преступлениями оккупанта — Израиля.

Президент выразил уверенность в том, что единственным решением для урегулирования текущей ситуации в регионе является учреждение палестинского государства.

"Необходимо создать палестинское государство как единственное решение, способное положить конец конфликтам на Ближнем Востоке. Мы подтверждаем право палестинского народа на создание своего государства с столицей в Иерусалиме в пределах границ июня 1967 года", — подчеркнул он.

Теббун также обратил внимание на возможные последствия израильской операции в секторе Газа, предупреждая, что Ближний Восток находится на грани переломного момента, и проблемы должны быть решены, чтобы избежать более сложных обстоятельств.

Ранее президенты Теббун и Эрдоган обсудили международную повестку и двустороннее сотрудничество, заключив ряд соглашений и меморандумов, включая соглашение о закупке сжиженного природного газа.

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