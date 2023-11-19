Больница в Египте подготовила 30 инкубаторов для младенцев из медцентра "Аш-Шифа" в Газе

Эгипетская больница в Эль-Арише подготовила 30 инкубаторов из медицинского комплекса "Аш-Шифа" в секторе Газа, который находится под осадой израильских вооруженных сил. Об этом сообщил один из высокопоставленных представителей медицинского учреждения, расположенного в провинции Северный Синай Ахмед Махди.

"Мы подготовили 30 инкубаторов и койки для детей старшего возраста. Ожидаем их поступление сегодня или завтра", - отметил Махди.

Он также отметил, что больница в Эль-Арише готова принять примерно половину несовершеннолетних пациентов из "Аш-Шифа", которых планируют эвакуировать, сообщает ТАСС.

Ранее в египетском пресс-центре на контрольно-пропускном пункте "Рафах" сообщили, что Египет полностью подготовлен к приему первой группы детей из медицинского комплекса "Аш-Шифа". Их временно разместили в одной из больниц палестинского анклава, расположенной неподалеку от границы, в связи с их состоянием здоровья. Египетские власти ожидают, что в ближайшее время начнется эвакуация этих детей.