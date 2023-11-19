Первую группу детей из больницы "Аш-Шифа" в Газе готов принять Египет

Египет готовится принять первую группу детей из медицинского комплекса "Аш-Шифа", находящегося под осадой израильских сил. Эту информацию предоставили представители египетской стороны через пресс-центр на контрольно-пропускном пункте "Рафах". По данным пресс-центра, из-за их состояния здоровья детей пришлось перевести в одну из больниц в палестинском анклаве неподалеку от пограничного перехода.
Ожидается, что как только состояние детей позволит, их эвакуируют для дальнейшего лечения в арабской республике. Египетская сторона выражает надежду, что этот процесс будет осуществлен в ближайшее время, сообщает ТАСС.
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