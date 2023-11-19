О задержании с 7 октября на Западном берегу 1 800 палестинцев сообщили в Израиле

Израильские силовые структуры с 7 октября провели операции по задержанию 1 800 лиц, объявленных в розыск, в ходе рейдов на территории Западного берега реки Иордан. Из этого числа 1 100 человек являются активистами движения ХАМАС, которое контролирует сектор Газа. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

"С момента начала военных действий в секторе Газа 7 октября на Западном берегу реки Иордан задержаны 1 800 лиц, объявленных в розыск. Из них 1 100 связаны с террористической организацией ХАМАС", - говорится в официальном сообщении.

Ситуация в регионе Ближнего Востока стала напряженной после вторжения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Это событие сопровождалось убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая женщин, детей и стариков. ХАМАС оправдывает свои действия ответным шагом на меры, предпринятые израильскими властями в отношении мечети Аль-Акса в Иерусалиме. В ответ на инцидент, Израиль ввел полную блокаду сектора Газа и начал военную операцию. Кроме того, были проведены отдельные удары по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан, сообщает ТАСС.