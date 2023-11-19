В Израиль прибыли прокуроры из пяти стран для содействия в расследовании атаки ХАМАС

Представители прокуратур из Австрии, Аргентины, Германии, США и Франции прибыли в Израиль в последние выходные с целью оказания поддержки в расследовании нападения боевиков ХАМАС из сектора Газа, произошедшего 7 октября. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера через пресс-службу МИД, сообщает ТАСС.

В сообщении отмечается, что в результате инициативы Министерства иностранных дел и Министерства юстиции Израиля в страну прибыли руководители прокуратур и высокопоставленные прокуроры из Германии, США, Франции, Аргентины и Австрии. Граждане этих стран стали жертвами атаки ХАМАС 7 октября, поэтому целью визита является содействие расследованиям и судебному преследованию членов ХАМАС и его лидеров с целью усиления юридического давления на террористическую организацию.

Участники делегации провели встречи с представителями департамента юридической консультации Министерства иностранных дел, представителями генеральной прокуратуры, а также прослушали брифинги высокопоставленных представителей этих ведомств, армии, полиции и службы общей безопасности Израиля. В рамках визита прокуроры также посетили населенные пункты на границе с Газой, подвергнутые атакам ХАМАС, а также город Сдерот. Они встретились с представителями семей похищенных и убитых, а также просмотрели фильм, подготовленный пресс-службой армии, который документирует зверства, совершенные ХАМАС 7 октября.