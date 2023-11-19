В Израиль прибыли прокуроры из пяти стран для содействия в расследовании атаки ХАМАС

Представители прокуратур из Австрии, Аргентины, Германии, США и Франции прибыли в Израиль в последние выходные с целью оказания поддержки в расследовании нападения боевиков ХАМАС из сектора Газа, произошедшего 7 октября. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера через пресс-службу МИД, сообщает ТАСС.
В сообщении отмечается, что в результате инициативы Министерства иностранных дел и Министерства юстиции Израиля в страну прибыли руководители прокуратур и высокопоставленные прокуроры из Германии, США, Франции, Аргентины и Австрии. Граждане этих стран стали жертвами атаки ХАМАС 7 октября, поэтому целью визита является содействие расследованиям и судебному преследованию членов ХАМАС и его лидеров с целью усиления юридического давления на террористическую организацию.
Участники делегации провели встречи с представителями департамента юридической консультации Министерства иностранных дел, представителями генеральной прокуратуры, а также прослушали брифинги высокопоставленных представителей этих ведомств, армии, полиции и службы общей безопасности Израиля. В рамках визита прокуроры также посетили населенные пункты на границе с Газой, подвергнутые атакам ХАМАС, а также город Сдерот. Они встретились с представителями семей похищенных и убитых, а также просмотрели фильм, подготовленный пресс-службой армии, который документирует зверства, совершенные ХАМАС 7 октября.
Все батареи артиллерии ВС Белоруссии планируют вооружить комплексами БПЛА
Белорусская армия, учитывая опыт проведения специальной военной операции (СВО) Российской Федерации на Украине, активно интегрирует беспилотные летательные аппараты.
Пять постов израильской армии на границе с Ливаном атаковали бойцы "Хезболлах"
Борцы вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" провели операции против израильских военных в приграничных районах на юге Ливана.
Более 7 тыс. человек получили новые квартиры по реновации в Москве
Более 7 тысяч жителей Москвы получили новое жилье в рамках программы реновации
Песков заявил, что обвала экономики России уже не случится
В 2022 году возникла угроза краха российской экономики после введения санкций, заявил официальный представитель президента Дмитрий Песков.