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Фрагменты ракеты
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  • Опубликована сегодня в 13:21

Фрагменты ракеты "Железного купола" упали в Израиле из-за неисправности

Вечером 5 ноября на территории Израиля произошел инцидент с фрагментами ракеты-перехватчика из системы ПВО "Железный купол". Этот инцидент был вызван технической неисправностью и не привел к пострадавшим.

Согласно информации издания, ракета из системы ПВО была запущена для перехвата ракетного залпа из сектора Газа, нацеленного на центральную часть Израиля, вечером 5 ноября. Важно отметить, что несмотря на технические проблемы с ракетой, все цели были успешно сбиты, сообщает ТАСС.

В течение того же вечера 5 ноября армейская пресс-служба дважды докладывала о срабатывании сирен воздушной тревоги в центральной части Израиля.

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