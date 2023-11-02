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Израильские силовики задержали 65 палестинцев на Западном берегу Иордана за последние сутки
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  • Опубликована сегодня в 12:22

Израильские силовики задержали 65 палестинцев на Западном берегу Иордана за последние сутки

По последним данным палестинской комиссии по делам заключенных, за последние сутки на Западном берегу реки Иордан были задержаны не менее чем 65 палестинцев, включая 2 женщины.

Эти задержания произошли в контексте новой волны напряженности в ближневосточном конфликте, начавшейся 7 октября.

Количество задержанных с начала эскалации составило уже 1 900 человек. Согласно комиссии, эти операции сопровождались систематическим насилием над задержанными и их семьями, угрозами, а также вторжением в дома граждан.

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