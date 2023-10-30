В Италии предрекли, что конфликт Израиля и Палестины будет затяжным

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто высказал свои размышления относительно длительности конфликта на Ближнем Востоке и ожидаемой жесткой реакции Израиля на террористическую атаку со стороны ХАМАС. В интервью он подчеркнул, что Европейцам не следует недооценивать продолжительность этой войны.
Господин Крозетто заявил, что Израиль будет придерживаться своих обязательств и решительно реагировать на происшедшее. Он также указал на то, что необходимо оценить политические последствия этой ситуации.
По словам министра, реакция Израиля была ожидаемой, учитывая серьезность террористических атак и угрозу со стороны ХАМАС. Он подчеркнул, что Израилю необходимо продемонстрировать свою силу, так как его выживание зависит от способности сдерживать враждебного соседа, который стремится к его уничтожению. Вхождение в сектор Газа считается неотъемлемой частью этой стратегии, сообщает ТАСС.
Итальянский министр отметил, что Израиль и ХАМАС различаются в своих целях и методах. Он подчеркнул, что Израиль стремится ударить по террористам, но не навредить палестинскому населению, в то время как ХАМАС нацелен на уничтожение Израиля и евреев.
Крозетто также выразил свое удивление реакцией президента России, Владимира Путина, отметив, что Израиль всегда старался поддерживать нейтральность в отношениях с Москвой и Киевом. Он считает, что Россия сделала выбор в пользу Ирана.
Он также выразил недоумение по поводу позиции турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана относительно оценки организации ХАМАС, которую турецкий лидер не считает террористической. Крозетто полагает, что такие оценки могут привести к изоляции Турции в НАТО и заявил о своем намерении посетить Анкару в ближайшее время.
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