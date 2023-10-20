Армия Израиля сообщила об ударах по ХАМАС в Газе

Израильские военные продолжают проводить операции против объектов ХАМАС в секторе Газа. В течение дня были атакованы несколько командных центров, принадлежащих этой палестинской радикальной группировке, как сообщила пресс-служба израильской армии, сообщает ТАСС.
"С начала этого дня, Армия обороны Израиля продолжает проводить удары по объектам, связанным с террористической организацией ХАМАС, включая командные пункты, установки для запуска противотанковых ракет и подземные структуры", — говорится в официальном заявлении.
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