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Армия Израиля сообщила об ударах по ХАМАС в Газе
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  • Опубликована сегодня в 19:27

Армия Израиля сообщила об ударах по ХАМАС в Газе

Израильские военные продолжают проводить операции против объектов ХАМАС в секторе Газа. В течение дня были атакованы несколько командных центров, принадлежащих этой палестинской радикальной группировке, как сообщила пресс-служба израильской армии, сообщает ТАСС.

"С начала этого дня, Армия обороны Израиля продолжает проводить удары по объектам, связанным с террористической организацией ХАМАС, включая командные пункты, установки для запуска противотанковых ракет и подземные структуры", — говорится в официальном заявлении.

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