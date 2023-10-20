ХАМАС невозможно освободить заложников из-за бомбардировок: посол Ирана

Движение ХАМАС, активное на Палестинских территориях, столкнулось с трудностями в освобождении своих удерживаемых в заложниках людей из-за бомбардировок, проводимых израильскими вооруженными силами в секторе Газа. Эту информацию раскрыл Сейед Реза Нобахти посол Ирана в Таиланде. Он подчеркнул, что сложность заключается в том, что попытки отправить заложников обратно из Газы сопровождаются новыми волнами бомбардировок.
Иранский дипломат также отметил, что во время их встречи в Катаре глава МИД Ирана, Хоссейн Амир Абдоллахиян, обратился к лидеру ХАМАС, Исмаилу Ханию, с просьбой о свободе тайландских и филиппинских заложников. По его словам, Исмаил Хания положительно отреагировал на этот запрос, сообщает ТАСС.
Нобахти подчеркнул важность того, чтобы мировое сообщество и правительство Таиланда поддержали усилия по прекращению геноцида в Палестине, проводимого израильскими властями, чтобы заложники могли вернуться домой в безопасности.
По данным израильских военных, количество удерживаемых заложников, находящихся в секторе Газа и подтвержденных властями, составляет 203 человека. Среди заложников также есть, по меньшей мере, два гражданина России.
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