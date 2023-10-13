Глава МВД Франции связал убийство учителя и текущие события на Ближнем Востоке

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен утверждает, что существует связь между нападением на школу на севере страны, где был убит учитель, и нарастающим кризисом на Ближнем Востоке.

"Согласно нашим данным, к сожалению, имеется взаимосвязь между событиями, произошедшими во Франции, и ухудшением ситуации на Ближнем Востоке", - сказал Дарманен.

Дарманен призвал граждан Франции к повышенной бдительности, учитывая введение максимального уровня террористической угрозы в стране. Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке остро ухудшилась после проникновения боевиков из радикального палестинского движения ХАМАС с сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС рассматривает эту атаку как ответ на действия израильских властей в отношении мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.

В ответ Израиль ввел полную блокаду сектора Газа и начал проводить воздушные удары как по Газе, так и по определенным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан, сообщает ТАСС.

По последним данным, более 1,8 тысяч палестинцев погибли, и более 7 тысяч были ранены, в то время как с израильской стороны число жертв составило около 1,5 тысяч человек, а почти 4 тысячи получили ранения.