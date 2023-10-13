Блинкен утверждает, что с ХАМАСом и больше нельзя продолжать как ранее

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил свое беспокойство относительно радикального палестинского движения ХАМАС и призвал к изменению подхода к нему в свете недавних боевых действий, осуществленных боевиками этой организации в Израиле. Эту позицию он выразил во время пресс-конференции в Дохе, столице Катара, в рамках своего визита.

"Я хочу подчеркнуть, что в свете крупной атаки, совершенной боевиками ХАМАС в Израиле, больше нельзя вести дела с ними, как это делалось ранее", — подчеркнул Блинкен.

Он также выразил мнение, что все страны должны осудить действия членов ХАМАС и привлечь их к ответственности. Блинкен подчеркнул, что США намерены настойчиво выражать эту позицию в ходе своих встреч и диалогов.

Блинкен избежал явного ответа на вопрос о том, обсуждал ли он с руководством Катара закрытие представительства ХАМАС в стране, сообщает ТАСС.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась после атаки боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля в начале октября. ХАМАС оправдывает свои действия как ответ на действия израильских властей в Иерусалиме, связанные с мечетью Аль-Акса на Храмовой горе. Израиль в ответ объявил полную блокаду сектора Газа и начал бомбардировки как Газы, так и определенных районов Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.

В ходе конфликта погибли более 1,8 тыс. палестинцев, а свыше 7 тыс. получили ранения. Среди израильтян жертвами стали до 1,5 тыс. человек, и более 4 тыс. были ранены.