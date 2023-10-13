ООН дала огласку гибели журналиста Reuters на границе Израиля и Ливана

Организация Объединенных Наций выражает инициативу на проведение тщательного расследования в связи с гибелью журналиста, принадлежащего агентству Reuters, на границе между Израилем и Ливаном. Эту позицию выразил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на своем брифинге.
Он подчеркнул, что данное происшествие является очередным примером опасностей, с которыми сталкиваются журналисты со всего мира, освещая конфликтные события. Организация надеется на проведение детального расследования, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Стефан Дюжаррик также выразил соболезнования родным и коллегам погибшего журналиста, сообщает ТАСС.
Известно, что фотограф Иссам Абдалла, работавший на агентство Reuters, погиб при обстреле, который, предположительно, произвели израильские вооруженные силы на юге Ливана.
Блинкен утверждает, что с ХАМАСом и больше нельзя продолжать как ранее
Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил свое беспокойство относительно радикального палестинского движения ХАМАС.
Посол Израиля сказал, что ХАМАС использует дальнобойные ракеты
ХАМАС атакует северную часть Израиля из сектора Газа.
В Херсонской области было выдано 100 000 медицинских страховых полисов
Сто тысяч жителей Херсонской области приобрели полисы медицинского страхования.
Россельхознадзор рассматривает возможность ограничения импорта семян свеклы из Германии
Россельхознадзор рассматривает возможность ограничения импорта семян свеклы из Германии в Россию.