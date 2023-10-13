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  • Опубликована сегодня в 20:41

ООН дала огласку гибели журналиста Reuters на границе Израиля и Ливана

Организация Объединенных Наций выражает инициативу на проведение тщательного расследования в связи с гибелью журналиста, принадлежащего агентству Reuters, на границе между Израилем и Ливаном. Эту позицию выразил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на своем брифинге.

Он подчеркнул, что данное происшествие является очередным примером опасностей, с которыми сталкиваются журналисты со всего мира, освещая конфликтные события. Организация надеется на проведение детального расследования, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Стефан Дюжаррик также выразил соболезнования родным и коллегам погибшего журналиста, сообщает ТАСС.

Известно, что фотограф Иссам Абдалла, работавший на агентство Reuters, погиб при обстреле, который, предположительно, произвели израильские вооруженные силы на юге Ливана.

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