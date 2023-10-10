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Израиль заявил об обнаружении около 1500 тел на границе после атаки ХАМАС
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  • Опубликована сегодня в 11:32

Израиль заявил об обнаружении около 1500 тел на границе после атаки ХАМАС

Израильская армия сообщила, что было обнаружено около 1500 тел на израильской территории, и что они в значительной степени вернули контроль на юге страны и "восстановили полный контроль" над границей на четвертый день боев после безпрецедентной внезапной атаки.

Армия заявила, что предположительно это тела боевиков ХАМАС. Говорящий от имени армии Ричард Хехт заявил, что с момента прошлой ночи ни один боец ХАМАС не пересек границу с Израилем, хотя возможны попытки проникновения.

Израиль ранее сообщал о 900 погибших солдатах и гражданских лицах, а палестинские власти о 700 погибших в секторе Газа и Западном берегу реки Иордан.

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