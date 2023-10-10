Риши Сунак: в событиях в Израиле нет баланса, и я на стороне Израиля

Глава правительства Соединенного Королевства, Риши Сунак, заявил на поминальной службе в лондонской синагоге, что события, разворачивающиеся в Израиле, не имеют двойных стандартов, и не следует говорить о соблюдении баланса при оценке действий палестинцев и израильтян.

Он поддержал Израиль, назвав членов палестинского движения ХАМАС террористами, а не борцами за независимость. Сунак также отметил, что ХАМАС несет полную ответственность за нападение на Израиль 7 октября. Лондон сотрудничает с израильскими властями и обеспечивает безопасность евреев, проживающих на территории королевства.