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Риши Сунак: в событиях в Израиле нет баланса, и я на стороне Израиля
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  • Опубликована сегодня в 7:58

Риши Сунак: в событиях в Израиле нет баланса, и я на стороне Израиля

Глава правительства Соединенного Королевства, Риши Сунак, заявил на поминальной службе в лондонской синагоге, что события, разворачивающиеся в Израиле, не имеют двойных стандартов, и не следует говорить о соблюдении баланса при оценке действий палестинцев и израильтян.

Он поддержал Израиль, назвав членов палестинского движения ХАМАС террористами, а не борцами за независимость. Сунак также отметил, что ХАМАС несет полную ответственность за нападение на Израиль 7 октября. Лондон сотрудничает с израильскими властями и обеспечивает безопасность евреев, проживающих на территории королевства.

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