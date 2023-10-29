Ученые из Финляндии применяют вымышленную, но образовательную модель для изучения распространения возбудителей заболеваний. Особое внимание уделяется исследованию поведения нечисти — страшных существ, которые алчно стремятся к человеческому мозгу и более известны как зомби, сообщает Pravda.Ru.
По мнению специалистов, эта инициатива, ориентированная на анализ индивидуальных взаимодействий, а не на общепопуляционные модели, может предоставить важные сведения для подготовки к будущим эпидемиям.
Под руководством математика Паулиины Ильмонен из Университета Аалто группа провела моделирование вспышки зомби, меняя различные параметры, чтобы предсказать, как эпидемия нечисти распространится по территории Финляндии. Несмотря на то, что полные результаты пока не опубликованы, первичные выводы обещают быть увлекательными.
Так, если в Хельсинках появится даже один зомби, необходимо немедленно принимать срочные меры в течение семи часов: или уничтожить зараженного, или ввести карантин в городе.
Теперь, когда исследовательская группа продемонстрировала успешность своего моделирования, они считают, что этот метод может быть применен и в других регионах.
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