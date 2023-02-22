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  • Опубликована сегодня в 17:05

La Razon: премьер Испании посетит Украину

Педро Санчес, председатель правительства Испании, совершит рабочую поездку на Украину. Визит политика будет краткосрочным, по предварительным данным, он не предусматривался в официальной повестке дня кабинета министров королевства. Об этом сообщила газета La Razon.

На данный момент, тема встречи остается в секрете.

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