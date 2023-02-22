Педро Санчес, председатель правительства Испании, совершит рабочую поездку на Украину. Визит политика будет краткосрочным, по предварительным данным, он не предусматривался в официальной повестке дня кабинета министров королевства. Об этом сообщила газета La Razon.

На данный момент, тема встречи остается в секрете.