Педро Санчес, председатель правительства Испании, совершит рабочую поездку на Украину. Визит политика будет краткосрочным, по предварительным данным, он не предусматривался в официальной повестке дня кабинета министров королевства. Об этом сообщила газета La Razon.
На данный момент, тема встречи остается в секрете.
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