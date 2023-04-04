Белоруссия получила комплекс "Искандер-М", который способен выполнять удары ракетами как в обычном, так и в ядерном исполнении. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Кроме того, по его словам, часть белорусских штурмовых авиационных самолетов теперь может использовать ядерное вооружение для нанесения ударов по объектам противника.

Шойгу подчеркнул, что Россия принимает соответствующие меры для защиты Союзного государства и обеспечения его безопасности.

"Искандер-М" - это российская баллистическая ракета с дальностью полета до 500 км, которая была разработана в конце 1990-х годов и введена в эксплуатацию в 2006 году. Ракета способна наносить удары по различным целям на земле, таким как военные объекты, командные пункты, авиабазы, порты и т.д.

"Искандер-М" имеет высокую маневренность и точность поражения целей. Он оснащен новейшей системой управления полетом и может быть использован как с конвенционными, так и с ядерными боеприпасами. Эта ракета считается одной из самых современных и опасных вооружений в России.