Врач Кондрахин: дефицит железа в организме опасен для человека

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, предупреждает о возможных последствиях дефицита железа в организме, таких как развитие анемии, что сопровождается слабостью и общим упадком сил.

Врач советует провести анализ крови на уровень общего железа, который поможет своевременно выявить железодефицитную анемию. Кондрахин отмечает, что эта болезнь развивается постепенно и может возникнуть из-за неправильного питания, нарушения функции органов или кровотечений. Он рекомендует лечение данного состояния при помощи специальных препаратов с содержанием железа, а также подчеркивает позитивное воздействие правильного питания.