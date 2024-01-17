Врач Кондрахин: дефицит железа в организме опасен для человека

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, предупреждает о возможных последствиях дефицита железа в организме, таких как развитие анемии, что сопровождается слабостью и общим упадком сил.
Врач советует провести анализ крови на уровень общего железа, который поможет своевременно выявить железодефицитную анемию. Кондрахин отмечает, что эта болезнь развивается постепенно и может возникнуть из-за неправильного питания, нарушения функции органов или кровотечений. Он рекомендует лечение данного состояния при помощи специальных препаратов с содержанием железа, а также подчеркивает позитивное воздействие правильного питания.
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