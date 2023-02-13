В перспективе у России и Ирана - отмена виз для своих граждан, что означает свободный въезд на территорию без предъявления "разрешительного документа". На данный момент Тегеран ожидает принятого решения от Москвы, сообщил иранский посол Казем Джалали.

«Есть такая перспектива. Иран согласен с отменой виз между двумя странами»

По словам дипломата, если обе страны заявят о готовности к безвизовому режиму, то главы России и Ирана в короткие сроки начнут воплощать задуманное соглашение.

Казем Джалали также сказал, что видит огромную возможность в экономическом сотрудничестве между двумя государствами.