Министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи заявил, что Тегеран рассчитывает на "огромные объемы" поставок нефти и газа из России в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости.
Министр отметил, что некоторые соседи Ирана вызвали замедление своповых поставок из России, но данный вопрос теперь уже решен.
"Мы очень рады, что Тегеран и Москва начали сотрудничество в вопросе своповых поставок нефти и газа", — отметил Хандузи.
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