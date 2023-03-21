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  • Опубликована сегодня в 8:14

Иран рассчитывает на своповые поставки газа и нефти из России

Министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи заявил, что Тегеран рассчитывает на "огромные объемы" поставок нефти и газа из России в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр отметил, что некоторые соседи Ирана вызвали замедление своповых поставок из России, но данный вопрос теперь уже решен.

"Мы очень рады, что Тегеран и Москва начали сотрудничество в вопросе своповых поставок нефти и газа", — отметил Хандузи.

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