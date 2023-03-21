Министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи заявил, что Тегеран рассчитывает на "огромные объемы" поставок нефти и газа из России в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр отметил, что некоторые соседи Ирана вызвали замедление своповых поставок из России, но данный вопрос теперь уже решен.