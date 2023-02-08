По распоряжению правительства РФ в город Урмия доставлен гуманитарный груз общим весом 35 тонн. "Посылка" была передана военно-транспортным самолётом Ил-76. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

"В его [груз] состав входит все самое необходимое для первоочередного жизнеобеспечения граждан, пострадавших от разрушительного землетрясения, произошедшего 28 января на северо-западе страны"

Министерство уточнило, что в "посылке" находятся сахар, мука, растительное масло, палатки, теплые одеяла, печи и передвижная электростанция.

Напомним, в конце января Иран поглотило землетрясение, магнитура которого составила 5,9. Эпицентр стихии находился в 23 км к юго-востоку от города Хой с населением 175 тыс. человек. Число пострадавших превысило 1,1 тысячи.