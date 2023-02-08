Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 09.02.2023 : 71,5763
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 09.02.2023 : 76,8344
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 16:54

МЧС Росси доставило 35 тонн гуманитарной помощи в Иран

По распоряжению правительства РФ в город Урмия доставлен гуманитарный груз общим весом 35 тонн. "Посылка" была передана военно-транспортным самолётом Ил-76. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

"В его [груз] состав входит все самое необходимое для первоочередного жизнеобеспечения граждан, пострадавших от разрушительного землетрясения, произошедшего 28 января на северо-западе страны"

Министерство уточнило, что в "посылке" находятся сахар, мука, растительное масло, палатки, теплые одеяла, печи и передвижная электростанция.

Напомним, в конце января Иран поглотило землетрясение, магнитура которого составила 5,9. Эпицентр стихии находился в 23 км к юго-востоку от города Хой с населением 175 тыс. человек. Число пострадавших превысило 1,1 тысячи.

Мир

В Японии случилось извержение вулкана Сакурадзима

В районе вулкана действует третий по пятибалльной шкале уровень опасности.

Читать полностью

Сирия запросила помощь у ЕС для устранения последствий землетрясения

Еврокомиссия призвала государства Евросоюза оказать поддержку, в которой нуждается страна.

Читать полностью

Общество

Николая Дроздова выписали из больницы

Ученый-зоолог и ведущий программы "В мире животных" готов ехать домой и продолжать восстановление в кругу семьи.

Читать полностью

Пушкинский музей открывает новый музыкальный сезон - 2023

Первый концерт в мемориальной квартире Святослава Рихтера состоится 15 февраля.

Читать полностью

Новости