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МИД Ирана признало ошибкой нормализацию отношений арабских стран с Израилем
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  • Опубликована сегодня в 19:41

МИД Ирана признало ошибкой нормализацию отношений арабских стран с Израилем

Арабские страны, присоединившиеся к "Авраамовым соглашениям", допустили ошибку. Это мнение было высказано официальным представителем Министерства иностранных дел Ирана Насером Канани Чафи в ходе своего выступления на пресс-конференции в Тегеране.

"Мы много раз заявляли, что нормализация отношений с сионистским режимом не способствует укреплению стабильности и безопасности в регионе.Очевидно, что те страны, которые видели в нормализации отношений способ предотвратить совершение сионистским режимом преступлений против Палестины, ошибались", — отметил он.

В сентябре 2020 года Израиль, при участии США в качестве посредника, подписал документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Эта трехсторонняя сделка получила название "Авраамовы договоры". Позднее Судан и Марокко также объявили о нормализации своих отношений с еврейским государством. До этого момента Израиль поддерживал дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией среди арабских стран.

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