Иран открыл новое месторождение нефти Хиркани с запасами в 27 миллионов баррелей

Иранские власти объявили о начале разработки нового нефтяного месторождения Хиркани в провинции Голестан на севере страны. Министр экономики и финансов Исламской Республики, Эхсан Хандузи, подтвердил эту информацию, отметив, что нефтяные запасы на месторождении Хиркани, на глубине 3 тысяч метров, оцениваются как минимум в 27 миллионов баррелей.
Ранее в июле этого года, на 8-м Международном семинаре ОПЕК, министр нефти Ирана, Джавад Оуджи, объявил о планах страны по увеличению добычи нефти и газа в соответствии с потребностями мира и собственными запасами. Он отметил, что Иран в настоящее время добывает 3,8 миллиона баррелей нефти в день и более 1 миллиарда кубических метров газа.
Иран является обладателем более 13% всех мировых запасов нефти, которые, согласно данным ОПЕК, оцениваются как минимум в 208,6 миллиарда баррелей. Основные нефтяные месторождения страны расположены в южных провинциях, включая Южный Парс, Азадеган и Араш (ад-Дурра), с запасами 18 миллиардов, 9 миллиардов и 300 миллионов баррелей соответственно.
Литовский депутат собирается пожаловаться Европарламенту из-за супа с креветками
В столовой парламента в Страсбурге ему продали суп, содержащий креветки, на которые у него аллергия.
Болгарские оппозиционные партии поднимают вопрос недоверия правительству из-за энергетического кризиса
Предложение о выражении недоверия правительству должно быть рассмотрено в парламенте не ранее чем через три дня.
Губернатор Забайкальского края вмешался, чтобы спасти кошку от нападения собак
Александр Осипов столкнулся с толпой агрессивных собак в центре Читы, чтобы защитить кошку, которую они атаковали.
На Пугачеву и Орбакайте подали в суд из-за пирса на их даче
Певице Алле Пугачевой и ее дочери Кристине Орбакайте грозит судебный процесс, связанный с пирсом на их даче.