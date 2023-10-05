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Иран открыл новое месторождение нефти Хиркани с запасами в 27 миллионов баррелей
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  • Опубликована сегодня в 14:18

Иран открыл новое месторождение нефти Хиркани с запасами в 27 миллионов баррелей

Иранские власти объявили о начале разработки нового нефтяного месторождения Хиркани в провинции Голестан на севере страны. Министр экономики и финансов Исламской Республики, Эхсан Хандузи, подтвердил эту информацию, отметив, что нефтяные запасы на месторождении Хиркани, на глубине 3 тысяч метров, оцениваются как минимум в 27 миллионов баррелей.

Ранее в июле этого года, на 8-м Международном семинаре ОПЕК, министр нефти Ирана, Джавад Оуджи, объявил о планах страны по увеличению добычи нефти и газа в соответствии с потребностями мира и собственными запасами. Он отметил, что Иран в настоящее время добывает 3,8 миллиона баррелей нефти в день и более 1 миллиарда кубических метров газа.

Иран является обладателем более 13% всех мировых запасов нефти, которые, согласно данным ОПЕК, оцениваются как минимум в 208,6 миллиарда баррелей. Основные нефтяные месторождения страны расположены в южных провинциях, включая Южный Парс, Азадеган и Араш (ад-Дурра), с запасами 18 миллиардов, 9 миллиардов и 300 миллионов баррелей соответственно.

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