Тегеран намерен вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества и принимать в ее работе самое активное участие. Об этом на встрече с Генсеком ШОС Чжан Мином заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.
"Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече с генсеком ШОС Чжан Мином и сопровождающей его делегацией отметил решимость и серьезность Исламской Республики Иран в вопросе участия и активной роли в ШОС", — говорится в заявлении иранского МИД.
Отмечается, что глава МИД поблагодарил руководство организации за содействие процессу вступления Ирана в ШОС. Ранее аналогичное желание выразила Белоруссия.
Американский сенатор: В результате политики Байдена США теряют позиции в энергетике
С начала конфликта на Украине стало труднее стимулировать инвесторов вкладывать средства в американскую энергетику.
В Китае заявили, что конфликт на Украине подошел к критическому моменту
На данный момент мировому сообществу необходимы спокойствие, разумность и диалог.
Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России
Однако смартфоны iPhone продолжают принимать
Метрополитен-музей снова изменил национальность Ивана Айвазовского
Теперь художник стал армянином