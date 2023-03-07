Тегеран намерен вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества и принимать в ее работе самое активное участие. Об этом на встрече с Генсеком ШОС Чжан Мином заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

"Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече с генсеком ШОС Чжан Мином и сопровождающей его делегацией отметил решимость и серьезность Исламской Республики Иран в вопросе участия и активной роли в ШОС", — говорится в заявлении иранского МИД.

Отмечается, что глава МИД поблагодарил руководство организации за содействие процессу вступления Ирана в ШОС. Ранее аналогичное желание выразила Белоруссия.