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  • Опубликована сегодня в 6:17

Тегеран стремится в ШОС

Тегеран намерен вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества и принимать в ее работе самое активное участие. Об этом на встрече с Генсеком ШОС Чжан Мином заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

"Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече с генсеком ШОС Чжан Мином и сопровождающей его делегацией отметил решимость и серьезность Исламской Республики Иран в вопросе участия и активной роли в ШОС", — говорится в заявлении иранского МИД.

Отмечается, что глава МИД поблагодарил руководство организации за содействие процессу вступления Ирана в ШОС. Ранее аналогичное желание выразила Белоруссия.

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