Именно Израиль устроил атаку на оборонный завод в Исфахане. Об этом заявил представитель Ирана при ООН Саид Иравани.
По его словам, предварительные итоги расследования показали, что ответственность за террористический акт на объекте Минобороны в Исфахана несет сионистский режим. Израиль нарушает международные законы.
Напомним, накануне в иранском городе Исфахан прогремел взрыв. Позднее стало известно, что беспилотники с взрывчатыми зарядами атаковали один из оборонных заводов исламской республики.
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