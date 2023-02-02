Именно Израиль устроил атаку на оборонный завод в Исфахане. Об этом заявил представитель Ирана при ООН Саид Иравани.

По его словам, предварительные итоги расследования показали, что ответственность за террористический акт на объекте Минобороны в Исфахана несет сионистский режим. Израиль нарушает международные законы.

Напомним, накануне в иранском городе Исфахан прогремел взрыв. Позднее стало известно, что беспилотники с взрывчатыми зарядами атаковали один из оборонных заводов исламской республики.