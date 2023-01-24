Тегеран в ближайшее время введет ответные санкции против Евросоюза и Великобритании. Об этом заявил официальный представитель МИД Исламской республики Насер Канаани.
По его словам, действие западных стран является признаком их умственной отсталости, поскольку они не могут понять реалии Ирана. Вскоре наша страна объявит список новых санкций против нарушителей прав человека и пропагандистов терроризма", — сказал Канаани.
Накануне ЕС опубликовал новый пакет персональных санкций в отношении Ирана. Европейцы включили в черный список 18 человек 19 предприятий.
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