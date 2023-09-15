Эксперты Роскачества рассказали, как сэкономить на ипотеке

Эксперты Роскачества выделили три метода, которые помогут россиянам сэкономить на ипотечных платежах. Российская система качества, известная как Роскачество, предложила простые советы по экономии денег при приобретении квартиры в ипотеку.
Первый способ заключается в досрочном погашении кредита, и это право принадлежит каждому заемщику. Перед тем как сделать досрочное погашение, необходимо уведомить об этом кредитора. Этот метод позволяет уменьшить общий срок выплаты кредита, снизить размер ежемесячных платежей или даже совместить оба варианта.
Второй способ связан с выбором наиболее выгодной системы платежей. Роскачество советует будущим заемщикам определить, что выгоднее для них: аннуитетные или дифференцированные платежи. Аннуитетная система предполагает равные ежемесячные выплаты, в то время как дифференцированные платежи уменьшаются ближе к концу срока кредита. Обычно дифференцированные платежи приводят к меньшей сумме переплаты.
Третий способ — рефинансирование ипотечного кредита в другой банк с более выгодными условиями для заемщика. Этот шаг следует предпринимать лишь в случае, если ставка по кредиту в другой финансовой организации ниже на 1,5-3%, как утверждает руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества, Ольга Вяльшина.
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