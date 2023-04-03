Правительство РФ дополнительно выделит более 1 млрд рублей на программу промышленной ипотеки. Об этом сообщило ТАСС.
По словам премьера Михаила Мишустина, программа вызвала большой интерес со стороны бизнеса, поэтому правительство будет продолжать ее развитие.
Программа промышленной ипотеки в России была запущена в 2020 году и направлена на развитие производства и привлечение инвестиций в отрасли. Она предусматривает выдачу ипотечных кредитов на строительство и модернизацию производственных объектов на срок до 20 лет под ставку 6,5% годовых.
Программу проводят на базе двух крупных банков России: ВТБ и Сбербанк. Они выступают в роли финансовых агентов и выдают кредиты предприятиям на условиях, установленных программой.
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