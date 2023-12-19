Новый указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, помог взглянуть на ипотечное страхование под новым углом. Теперь отказываться от страхования можно будет безболезненно - рост ипотечных ставок при этих условиях отменен на законодательном уровне.
Первым такую инициативу выдвинул Центробанк. Этот способ, как посчитали эксперты, поможет снизить резкий рост ставок по ипотеке. Правительство инициативу поддержало.
Правда, есть одно условие. Действовать закон начнет только 1 июля 2024 года, а распространяться будет на все кредиты, выданные исключительно после этой даты.
Исследователи опровергли связь использования гаджетов детьми с развитием аутизма
Исследование, проведенное израильскими учеными университета Ариэля и опубликованное в Journal of the American Medical Association (JAMA), опровергло связь между длительным использованием гаджетов детьми и развитием аутизма.
Члены ЕС допускают провальные результаты НАТО из-за помощи Украине
Об этом сообщают западные СМИ, ссылаясь на анонимные источники.
"Авто Года в России" опросила россиян о надежности автомобилей
Российские водители, с опытом владения разными марками, ассоциируют надежность преимущественно с Японией (61,3%) и Германией (25,7%). Россияне считают российские, китайские и французские автомобили наименее надежными (50,3%, 21,8%, и 14,3% соответственно).
Ученые назвали количество сахара, которое можно добавлять в кофе или чай без вреда для здоровья
Исследование Лейденского университета продолжавшееся 32 года и включавшее более трех тысяч участников, опровергло предположение о потенциально вредном воздействии сахара в чае или кофе на здоровье человека.