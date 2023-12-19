Новый указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, помог взглянуть на ипотечное страхование под новым углом. Теперь отказываться от страхования можно будет безболезненно - рост ипотечных ставок при этих условиях отменен на законодательном уровне.

Первым такую инициативу выдвинул Центробанк. Этот способ, как посчитали эксперты, поможет снизить резкий рост ставок по ипотеке. Правительство инициативу поддержало.

Правда, есть одно условие. Действовать закон начнет только 1 июля 2024 года, а распространяться будет на все кредиты, выданные исключительно после этой даты.