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Спрос на жилье в России сохраняется на уровне ажиотажа
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  • Опубликована сегодня в 9:18

Спрос на жилье в России сохраняется на уровне ажиотажа

Глава Минстроя Ирек Файзуллин отметил, что спрос на жилье среди россиян сохраняется на грани ажиотажа. Такой ответ он дал после вопроса о том, как скажется на рынке повышение первоначально взноса по льготной ипотеке.

- Программы льготной ипотеки продолжают работать до 1 июля, сообщил чиновник. - Ажиотажный спрос на жилье не снижается.

На данный момент правительство пересматривает параметры льготной ипотечной программы. Так, например, первоначальный взнос будет увеличен до 30%, а самый высокий уровень кредита ограничат шестью миллионами рублей во всех регионах.

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