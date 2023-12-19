Глава Минстроя Ирек Файзуллин отметил, что спрос на жилье среди россиян сохраняется на грани ажиотажа. Такой ответ он дал после вопроса о том, как скажется на рынке повышение первоначально взноса по льготной ипотеке.

- Программы льготной ипотеки продолжают работать до 1 июля, сообщил чиновник. - Ажиотажный спрос на жилье не снижается.

На данный момент правительство пересматривает параметры льготной ипотечной программы. Так, например, первоначальный взнос будет увеличен до 30%, а самый высокий уровень кредита ограничат шестью миллионами рублей во всех регионах.