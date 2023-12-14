Президент России Владимир Путин рассказал о планах на государственную программу «Семейная ипотека». Лидер уверен, что необходимо обсудить развитие и дальнейшее действие этой программа, так как срок ее действия заканчивается уже летом 2024 года.
- Конечно, правительство должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета, - подчеркнул президент во время своего выступления. - Но я думаю, что лучше думать в направлении продления семейной ипотеки.
На данный момент государство предлагает гражданам несколько удобных вариантов получения жилья по демократичной стоимости. Так, например, все большей популярностью пользуются Дальневосточная и Арктическая ипотеки.
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