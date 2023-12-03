В "Яндексе" предупредили об угрозе мошенничества для пользователей iOS

В операционной системе iOS 17 Apple выявлена уязвимость, которую могут использовать мошенники, сообщает команда разработчиков автоматического определителя номера "Яндекса". Владельцы iPhone могут устанавливать для контактов произвольные данные, что может быть использовано злоумышленниками.
Мошенники могут подменить имя и фамилию текстом вроде "Важный звонок из полиции", что делает их номера менее узнаваемыми. Яндекс уже сообщил об уязвимости Apple, а эксперты рекомендуют не отвечать на подозрительные вызовы и не предоставлять личные данные. Перезванивать на незнакомые номера также не рекомендуется, чтобы избежать попадания в базу рабочих номеров мошенников, сообщает РБК.
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