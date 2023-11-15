Приобретенный на официальном веб-сайте Apple iPhone оказался фейковым

Пользователь из Великобритании, известный на Reddit под именем theEdmard, столкнулся с ситуацией, когда при заказе iPhone 15 Pro Max через официальный сайт Apple ему была доставлена подделка на операционной системе Android, сообщает Газета.Ру.

Когда theEdmard получил посылку от курьерской службы DPD, всё казалось в порядке: упаковка iPhone 15 Pro Max и транспортировочная коробка не демонстрировали никаких признаков повреждения или вскрытия.

Однако, при открытии коробки обнаружилось, что вместо оригинального смартфона внутри находится дешевая подделка. Основные отличия были очевидны: толстые рамки, использование IPS-экрана вместо OLED, а также наличие наклеенной пленки от более старой модели iPhone с вырезом для камеры.

Более того, фальшивый девайс работал на операционной системе Android, при этом пытаясь имитировать интерфейс iOS. Качество имитации было низким, с появлением множества ошибок и неработающих приложений. Также подделка поставлялась с предустановленными сервисами, такими как TikTok и YouTube, что вызвало подозрения у theEdmard и других пользователей.

В комментариях к посту на Reddit многие предположили, что подмена устройства могла произойти на этапе доставки. Пострадавший британец уже обратился в службу поддержки Apple, которая пообещала расследовать происшествие и связаться с ним для разъяснений.