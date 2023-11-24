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В Москве второклассники отправились к психиатру за попытку соития в туалете
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  • Опубликована сегодня в 22:30

В Москве второклассники отправились к психиатру за попытку соития в туалете

В Москве двух второклассников из одной из лучших гимназий направили на обязательное психиатрическое обследование после попытки соития в туалете в Международный день сирот.

В ходе уроков мальчик и девочка обменивались записками, в которых парень выражал свою любовь и предлагал "поступить как взрослые", сообщает Pravda.Ru.

13 ноября девочка взяла парня за руку, чтобы уйти в туалет, но их заметили.

Позднее девочка рассказала школьному психологу, что подобные предложения поступали от парня несколько раз, и на этот раз она не смогла им противостоять его воле.

В настоящее время психиатр работает над этим случаем совместно с родителями детей.

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