В Москве двух второклассников из одной из лучших гимназий направили на обязательное психиатрическое обследование после попытки соития в туалете в Международный день сирот.
В ходе уроков мальчик и девочка обменивались записками, в которых парень выражал свою любовь и предлагал "поступить как взрослые", сообщает Pravda.Ru.
13 ноября девочка взяла парня за руку, чтобы уйти в туалет, но их заметили.
Позднее девочка рассказала школьному психологу, что подобные предложения поступали от парня несколько раз, и на этот раз она не смогла им противостоять его воле.
В настоящее время психиатр работает над этим случаем совместно с родителями детей.
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