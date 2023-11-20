"Газпром" возглавил список крупнейших российских инвестиционных компаний

В 2022 году компания заняла первое место по объему капитальных вложений, которые составили 2,3 трлн рублей. "Роснефть" заняла второе место с инвестициями в размере 1,13 трлн рублей, а холдинг "Атомэнергопром" закрыл тройку лидеров, увеличив расходы на инвестиции до 786 млрд рублей, сообщает ТАСС.
Также в десятку вошли "Арктик СПГ — 2" (335,8 млрд рублей), "Норильский никель" (290,1 млрд рублей), Московский метрополитен (206,3 млрд рублей), "Татнефть" (185,5 млрд рублей), Балтийский химический комплекс (173,4 млрд рублей), МТС (128,1 млрд рублей) и Иркутская нефтяная компания (127,8 млрд рублей).
Издание отметило, что в этом году количество участников рейтинга уменьшилось с 50 до 30 из-за закрытия финансовой отчетности некоторых компаний, таких как "Лукойл", РЖД, "Сургутнефтегаз", "Новатэк" и другие.
Суммарные инвестиции 30 компаний, включенных в рейтинг, увеличились в 2022 году на 11%, достигнув 7 трлн рублей. Рейтинг компаний определен по объему инвестиций за 2022 год, включая приобретение основных средств и нематериальных активов, выкуп неконтролирующих долей участия, вложения в совместные и ассоциированные предприятия, а также приобретение новых бизнесов. Информация была взята из опубликованных финансовых и бухгалтерских отчетов компаний, а также из данных ФНС России и Росстата.
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