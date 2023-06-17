Петербург не вошел в список лидеров по качеству инвестклимата

Вопреки утверждениям губернатора Александра Беглова Петербург опять не попал в топ-5 регионов с наилучшим инвестиционным климатом.

Своим рейтингом поделилось накануне Агентство стратегических инициатив. Лидером их списка ожидаемо оказалась Москва, на втором месте расположилась Московская область. Тройку лидеров замкнул Татарстан. Петербург разделил всего лишь шестое место и с Чечней. При этом градоначальник утверждал, что с инвестиционным климатом в Северной столице все "в порядке".

Смольный также намерен подписать на ПМЭФ-2023 соглашения на сумму в 500 миллиардов рублей. При этом Ленобласть рассчитывает на больший объем инвестиций -в 900 млрд рублей. И регион уже доказал бизнесу свою договороспособность, чего нельзя сказать о команде Беглова.

Многие подписанные Смольным соглашения так и остались на бумаге. Так компании ГЛОРЭКС не дали реконструировать Апраксин двор и инвестор сам вышел из проекта. Смольный также разорвал контракт с инвестором, который хотел построить IT-кластер в промзоне "Горская".

Такие эксцессы ведут только к тому, что Петербург лишается интересных проектов, а у инвесторов все меньше желания связываться со Смольным.