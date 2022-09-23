Журналисты обратили внимание на неудобные для инвалидов остановки в Петербурге

Журналисты в программе "Петербург — город решений. Доступный город" в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказали об остановке общественного транспорта, которая не отвечает интересам инвалидов-колясочников. Речь идет об остановке неподалеку от Балтийского вокзала. По ее периметру выложен высокий каменный бордюр — ровно тоже самое на другой стороне дороги.
"Здесь нет никаких пешеходных переходов, зебр, знаков, обозначений. То есть эта пешеходная зона никак не обозначена. Она как бы есть, потому что как-то же нужно попадать на этот остров. Но, тем не менее, по-другому, как бегом, рискуя оказаться под колесами автомобиля, ты не попадешь на эту площадку, особенно в "часы пик", когда здесь очень насыщенное движение", — отметил корреспондент телеканала в беседе с экспертом по проблемам людей с инвалидностью Юрием Кузнецовым.
Эксперт уверен, что такие остановки нужно доделывать в рамках нужд инвалидов, однако, учитывая постоянные корректировки маршрутов Комтранса, переделки остановок можно ждать еще долго.
Ранее СМИ обратили внимание, что многие временные остановки так и не были переоборудованы после запуска транспортной реформы. На некоторых из них даже нет закрытых павильонов, чтобы укрыться от непогоды.
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