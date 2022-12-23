В Петербурге разгорается скандал с распространением рекламы интим-услуг у губернаторского лицея

По информации СМИ, на подведомственных сайтах Смольного и учебных заведений города обнаружена реклама интим-услуг. Причем Комитет по образованию отреагировал на скандал только после публикаций в прессе.

После обращения объединения КиберФронт Z к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной распространение рекламы интим-услуг в Петербурге было взято на строгий контроль, инициирована проверка.

Стоит отметить, что в городе на Неве практически рядом с каждой станцией метрополитена есть надписи на асфальте, а также объявления на столбах с рекламой интим-услуг. По словам спикера ЗакСа Александра Бельского, затраты бумаги на распространение рекламы сексуальных услуг оцениваются в 800 тонн.

Несмотря на многочисленные жалобы горожан на незаконную рекламу, чиновники Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым не спешат решать проблему. На фоне бездействия городской администрации активные петербуржцы задерживают расклейщиков рекламы интим-услуг и закрашивают объявления на асфальте.

Стоит отметить, что незаконную рекламу обнаружили даже рядом с губернаторским физико-математическим лицеем № 30 на Среднем проспекте Васильевского острова, в котором учится внук градоначальника — Михаил Белов. Его отец — зять Беглова Павел Белов занимает пост замдиректора по общим вопросам в "Газпром трансгаз Санкт-Петербурга", дочернем предприятии "Газпрома".

Губернатор до сих пор не отреагировал на скандал с распространением рекламы интим-услуг и порнографических материалов на сайтах, подведомственных правительству города. Возможно, упоминание в скандале лицея, где учится его внук, заставит Беглова высказать свое мнение и решить эту проблему.