Врач Лебедева назвала еду, которая быстрее всего вызывает воспаление кишечника

Жалобы на проблемы с работой кишечника становятся распространенной проблемой, и гастроэнтеролог и эндокринолог Диляра Лебедева выделяет три основных фактора, вызывающих такие проблемы. Она отмечает, что плохое качество воды, недостаток физической активности и избыток "мусорной" пищи могут привести к дисфункции и воспалению кишечника.

Доктор подчеркивает, что ни одна полезная еда и нутрицевтики не будут эффективными, пока не произойдет очистка рациона от вредных продуктов. Употребление "мусорной" пищи, по мнению специалиста, вызывает раздражение желудочно-кишечного тракта и повышение уровня глюкозы в крови, а также негативно влияет на поджелудочную железу и печень, вызывая жировые отложения и гепатоз.

Лебедева советует начать улучшение состояния организма с увеличения потребления чистой воды. Она рекомендует пить простую воду, а не напитки, устанавливая будильник с интервалами в 2-3 часа для регулярного приема полстакана воды. Врач подчеркивает важность не только количества, но и качества потребляемой воды, чтобы избежать приема токсичных веществ, паразитов и бактерий.

Относительно продуктов, которые способствуют воспалительным процессам, Лебедева выделяет сахар, отмечая, что его избыток может вызвать разрушения в организме и накопление в жировых отложениях. Она также предупреждает об опасности добавок, красителей и усилителей вкуса, которые часто содержатся в быстрой пище, такой как бургеры, газировка и чипсы, и рекомендует исключить их из рациона.