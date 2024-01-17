Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.01.2024 : 88,354
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.01.2024 : 96,0531
Врач Лебедева назвала еду, которая быстрее всего вызывает воспаление кишечника
  1. Главная
  2. Общество
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 22:55

Врач Лебедева назвала еду, которая быстрее всего вызывает воспаление кишечника

Жалобы на проблемы с работой кишечника становятся распространенной проблемой, и гастроэнтеролог и эндокринолог Диляра Лебедева выделяет три основных фактора, вызывающих такие проблемы. Она отмечает, что плохое качество воды, недостаток физической активности и избыток "мусорной" пищи могут привести к дисфункции и воспалению кишечника.

Доктор подчеркивает, что ни одна полезная еда и нутрицевтики не будут эффективными, пока не произойдет очистка рациона от вредных продуктов. Употребление "мусорной" пищи, по мнению специалиста, вызывает раздражение желудочно-кишечного тракта и повышение уровня глюкозы в крови, а также негативно влияет на поджелудочную железу и печень, вызывая жировые отложения и гепатоз.

Лебедева советует начать улучшение состояния организма с увеличения потребления чистой воды. Она рекомендует пить простую воду, а не напитки, устанавливая будильник с интервалами в 2-3 часа для регулярного приема полстакана воды. Врач подчеркивает важность не только количества, но и качества потребляемой воды, чтобы избежать приема токсичных веществ, паразитов и бактерий.

Относительно продуктов, которые способствуют воспалительным процессам, Лебедева выделяет сахар, отмечая, что его избыток может вызвать разрушения в организме и накопление в жировых отложениях. Она также предупреждает об опасности добавок, красителей и усилителей вкуса, которые часто содержатся в быстрой пище, такой как бургеры, газировка и чипсы, и рекомендует исключить их из рациона.

Мир

Пентагон: США не находятся в состоянии войны с хуситами

Пентагон: США не находятся в состоянии войны с хуситами

Соединенные Штаты не находятся в состоянии военного конфликта с хуситами, представителями движения "Ансар Аллах" в Йемене, и не стремятся расширять масштабы противостояния на Ближнем Востоке.

Читать полностью
Крылатые ракеты и сотни бомб: Париж выдает помощь Киеву за гарантии безопасности

Крылатые ракеты и сотни бомб: Париж выдает помощь Киеву за гарантии безопасности

Франция намерена передать Украине необходимое вооружение. В своем обращении Макрон заявил, что Франция будет заботиться об «украинских друзьях».

Читать полностью

Общество

Врач Кондрахин: дефицит железа в организме опасен для человека

Врач Кондрахин: дефицит железа в организме опасен для человека

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, предупреждает о возможных последствиях дефицита железа в организме, таких как развитие анемии, что сопровождается слабостью и общим упадком сил.

Читать полностью
Эндокринолог Коновалова назвала обязательные витамины для жителей города

Эндокринолог Коновалова назвала обязательные витамины для жителей города

С каждым годом в России растет интерес к биологически активным добавкам (БАД).

Читать полностью

Новости