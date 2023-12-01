Декларация 91-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола подчеркнула нарастающее использование международными преступными группами современных технологий для своей деятельности, сообщает ТАСС.
В документе отмечается, что преступники опережают правоохранительные органы в инвестициях в технологии, поэтому требуется увеличить финансирование исследований, разработок и наращивания потенциала для борьбы с транснациональной организованной преступностью.
Участники сессии выразили беспокойство о расширении и усложнении международных преступных сетей из-за технического прогресса и эволюции криминальной деятельности. Предложен "новый подход" в борьбе с этим явлением, включающий пять ключевых пунктов. Одним из них является призыв стран-участниц Интерпола увеличить приоритеты в сфере безопасности для борьбы с международной организованной преступностью.
Декларация также предлагает глобальное сотрудничество вместо двусторонних или региональных обменов информацией и призывает к устранению препятствий для расширенного обмена информацией. Особое внимание уделяется необходимости предоставления полиции на пограничных территориях доступа к необходимой информации из глобальных баз данных.
Генеральная ассамблея Интерпола также призывает к повышению эффективности борьбы с международными преступными группами, особенно в свете их способности влиять на политику, проводить кибератаки и действовать в нескольких странах.
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