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  • Опубликована сегодня в 12:02

Четверть опрошенных россиян заявили, что могут не заходить в Интернет максимум день

Более половины россиян заявили, что не могут представить свою жизнь без интернета, но почти половина опрошенных не против иногда отдохнуть от гаджетов и провести время вне сети. Также значительная часть респондентов (46%) считает, что можно обойтись без интернета на неопределенный период времени.

Опрос холдинга Rambler&Co показал, что россияне проводят в интернете разное количество времени. Для каждого четвертого, нормой является два-три часа в день, а в среднем люди проводят в интернете от одного до двух часов.

Большинство опрошенных включают интернет сразу после пробуждения, во время завтрака и по дороге на работу. Это говорит о том, что для большинства людей интернет не только источник информации, но и средство развлечения и общения.

Результаты опроса подчеркивают, что многие россияне не могут представить свою жизнь без интернета, но они также осознают важность периодического отключения для поддержания физического и эмоционального благополучия.

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